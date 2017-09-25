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Новости Сирии
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Общество
Российские ученые предлагают маркировать сыр и колбасу как вредные продукты
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    Российские ученые предлагают маркировать сыр и колбасу как вредные продукты

    16:05  25 Сентября 2017
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    Российские ученые предлагают маркировать сыр и колбасу как вредные продукты

    Москва, 25 сентября. Российские ученые предложили ограничить потребление продуктов с высоким уровнем содержания соли, сахара и трансжиров. В перечень попали хлеб, колбаса, сыры, консервы, йогурты, пирожные, майонез и кетчуп.

    Российские ученые предлагают маркировать сыр и колбасу как вредные продукты

    С такой инициативой выступил Федеральный исследовательский центр (ФИЦ) питания, биотехнологии и безопасности пищи. Организация уже составила список вредных продуктов и направила его в Минздрав и Роспотребнадзор с предложением обозначать их в магазинах специальной маркировкой, пишет газета «Известия».  

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    Автор: Геннадий Плющев
    #хлеб #продукты #сыр #колбаса #маркировка #майонез #вредные #трансжиры
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