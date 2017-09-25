Российские ученые предлагают маркировать сыр и колбасу как вредные продукты

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Москва, 25 сентября. Российские ученые предложили ограничить потребление продуктов с высоким уровнем содержания соли, сахара и трансжиров. В перечень попали хлеб, колбаса, сыры, консервы, йогурты, пирожные, майонез и кетчуп.

С такой инициативой выступил Федеральный исследовательский центр (ФИЦ) питания, биотехнологии и безопасности пищи. Организация уже составила список вредных продуктов и направила его в Минздрав и Роспотребнадзор с предложением обозначать их в магазинах специальной маркировкой, пишет газета «Известия».