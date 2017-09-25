Избирательная система РФ подойдет к выборам-2018 в состоянии полной готовности — ЦИК

В Избранное

Москва, 25 сентября. Российская избирательная система подойдет к президентским выборам в 2018 году в состоянии полной готовности. Об этом заявил член Центризбиркома Российской Федерации Николай Левичев.

«Избирательная система РФ жива, здорова, развивается, способна на самоочищение. И можно быть уверенным в том, что и к выборам президента Российской Федерации она подойдет в состоянии полной готовности», — подчеркнул он.

Ранее стало известно о том, что все участковые избирательные комиссии России будут оснащены компьютерами перед выборами-2018.