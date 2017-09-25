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Избирательная система РФ подойдет к выборам-2018 в состоянии полной готовности — ЦИК
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    Избирательная система РФ подойдет к выборам-2018 в состоянии полной готовности — ЦИК

    16:24  25 Сентября 2017
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    Избирательная система РФ подойдет к выборам-2018 в состоянии полной готовности — ЦИК

    Москва, 25 сентября. Российская избирательная система подойдет к президентским выборам в 2018 году в состоянии полной готовности. Об этом заявил член Центризбиркома Российской Федерации Николай Левичев.

    «Избирательная система РФ жива, здорова, развивается, способна на самоочищение. И можно быть уверенным в том, что и к выборам президента Российской Федерации она подойдет в состоянии полной готовности», — подчеркнул он.

    Ранее стало известно о том, что все участковые избирательные комиссии России будут оснащены компьютерами перед выборами-2018.

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    Автор: Алексей Громов
    #выборы-2018
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