Ирак требует от курдов передать контроль над нефтью и границей

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Багдад, 25 сентября. Правительство Ирака потребовало от Курдистана передать контроль над пограничными территориями федеральным властям.

Иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади заявил, что совет национальной безопасности потребовал от курдов передать федералам все пограничные переходы, а также аэропорты. Он отметил, что последовало обращение ко всем странам вести диалог о границах и нефти непосредственно с властями Ирака.

В заявлении премьер-министра отмечено, что прокуратура предъявит обвинения всем курдским чиновникам, которые участвовали в проведении референдума о независимости Иракского Курдистана.