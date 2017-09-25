Принц Гарри показал «козу» на встрече с Меланьей Трамп

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Торонто, 25 сентября. Интернет-пользователи активно обсуждают встречу первой леди США Меланьи Трамп с британским принцем Гарри в Канаде.

На одном из снимков, опубликованных в Twitter, видно, как британский принц показывает «козу», позируя рядом с женой Дональда Трампа. Смешной жест Гарри сделал специально, уверены юзеры.

Need more proof Prince Harry is the anti-christ. Look at his right hand. The sign of the devil. He kept his hand there while taking pictures pic.twitter.com/3481bP2Oxu — Tim Whitehead (@Uneedafaithchek) September 23, 2017

Некоторые пользователи считают, что принц просто подал знак своей невесте Меган Маркл, так как «коза» на языке рокеров означает «я люблю тебя». Другие уверены, что Гарри «отомстил» жене Трампа за грубость президента США в отношении его супруги Кейт Миддлтон, передают «Дни.ру».

Напомним, что Меланья трамп впервые совершила поездку в качестве первой леди США. Она побывала на соревнованиях «Игры непокоренных», которые проходили в Торонто. Кроме того, Меланья встретилась с принцем Гарри и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.