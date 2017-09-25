Путин и Эрдоган обсудили зоны деэскалации в Сирии

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Москва. 25 сентября. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров отметили, что создание четырех зон деэскалации открывает путь к прекращению войны в Сирийской республике и политическому урегулированию кризиса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Согласно приведенным данным, главы двух государств предметно обсудили сирийскую проблематику, в том числе в свете положительных итогов шестой международной встречи в Астане 14-15 сентября. Кроме того, стороны отметили важность дальнейшей тесной координации усилий России и Турции на сирийском направлении.

Напомним, ранее Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора выразили готовность к дальнейшим совместным усилиям в интересах достижения долгосрочного урегулирования кризиса в Сирии