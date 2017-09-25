Олейник о расширении полномочий нацгвардии: На Украине запахло порохом, в любой момент сдетонирует

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Группа депутатов Верховной рады Украины предлагает принять закон, который расширит полномочия нацгвардии. Как сообщают украинские СМИ, служащим ведомства могут разрешить врываться в дома людей, останавливать прохожих для проверки документов, а также носить и применять не только спецсредства и оружие, но и боевую и другую технику.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что в инициативной группе есть представители «Блока Петра Порошенко», то можно считать, что документ уже предварительно одобрен.

«Власть явно готовится к социальным событиям, которые могут начаться уже этой осенью-зимой или следующей весной. Терпение народа может лопнуть, а единственная возможность защитить эту власть — силовой вариант, — комментирует для ФАН Владимир Олейник. — Поэтому нацгвардии и решено дать дополнительные полномочия».

Инициаторами расширения полномочий выступают представители профильного комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Николай Паламарчук, Виктор Король, Антон Геращенко от «Народного фронта», Виталий Барвиненко из депутатской группы «Партия «Возрождения»», а также два представителя от «Блока Петра Порошенко» — Валерий Карпунцов и представитель комитета по вопросам правовой политики и правосудия Василий Яницкий.

Законопроект № 6556 предусматривает расширение полномочий нацгвардии и добавления в список уже разрешенных действий следующее: составление административных протоколов во время охраны общественного порядка и обеспечения безопасности; доставка правонарушителей в суды, учреждения исполнения наказаний, а также перевозка с конвоем таких людей во время их экстрадиции (при совершении нарушений в лесополосе, нарушений правил охоты, правил рыболовства и охраны рыбных запасов); осуществление аудио- и видеозаписи, а также фотофиксации во избежание нарушений общественного порядка; ограничение доступа людей в некоторые места для сохранности гостайны, вещдоков и общественного порядка.

Также сотрудникам нацгвардии могут разрешить: перекрывать улицы для водителей и пешеходов, досматривать машины; носить, хранить (в том числе лично) и применять не только спецсредства и оружие, но и боевую и другую технику; окружать территории во время проведения оперативно-розыскных мероприятий или погони за подозреваемым, а также окружать территории для прекращения незаконной добычи полезных ископаемых и пресечения массовых беспорядков; обыскивать людей и проверять документы; проводить разминирование — если речь не идет об угрозе взрыва.

Еще один важный пункт — это проникновение в частное жилье или иное владение любого человека — тоже может стать доступным «бойцам» нацгвардии. Иными словами, им могут разрешить врываться в квартиры и дома простых людей по любому удобному поводу. Однако в этом пункте есть оговорка — силовик может войти в частное жилье или иное частное помещение лишь во время преследования подозреваемого или в связи с предотвращением преступления, угрожающего безопасности людей, после чего служащий незамедлительно должен будет в письменной форме доложить начальнику о произошедшем.