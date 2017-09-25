Путин и Эрдоган договорились о встрече в Анкаре

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Москва, 25 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого стороны договорились о встрече 28 сентября в Анкаре.

Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, в разговоре глав двух государств «условлено продолжить обстоятельный обмен мнениями по региональной и двусторонней повестке дня в ходе рабочей встречи в Анкаре 28 сентября».

Ранее президенты России и Турции в ходе телефонных переговоров отметили, что создание четырех зон деэскалации открывает путь к прекращению войны в Сирийской республике.