Совфед рассказал о попытках иностранного вмешательства в дела РФ перед выборами-2018
Москва, 25 сентября. Зарубежные страны усилили активность по вмешательству в дела России в преддверии президентских выборов. Об этом в понедельник сообщила комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета.
По словам сенаторов, попытки вмешательства наблюдаются с сентября, однако они пока никак не повлияли на мнение избирателей. Тем не менее, данную деятельность члены комиссии расценивают не иначе как «покушение на российский электоральный суверенитет».
«Зарубежная активность в настоящее время все более очевидный характер противоправного давления на российские власти и общество, а также дезинформации мировой общественности с целью оказать прямое влияние на подготовку и проведение президентских выборов в России», — отметили в комиссии.