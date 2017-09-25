Совфед рассказал о попытках иностранного вмешательства в дела РФ перед выборами-2018

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Москва, 25 сентября. Зарубежные страны усилили активность по вмешательству в дела России в преддверии президентских выборов. Об этом в понедельник сообщила комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета.

По словам сенаторов, попытки вмешательства наблюдаются с сентября, однако они пока никак не повлияли на мнение избирателей. Тем не менее, данную деятельность члены комиссии расценивают не иначе как «покушение на российский электоральный суверенитет».