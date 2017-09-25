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Новости Сирии
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Сирия: Минск отправил в порт Латакия гумпомощь на сумму более 250 тыс. долларов
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    Сирия: Минск отправил в порт Латакия гумпомощь на сумму более 250 тыс. долларов

    15:43  25 Сентября 2017
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    Сирия: Минск отправил в порт Латакия гумпомощь на сумму более 250 тыс. долларов

    Минск, 25 сентября. Белоруссия отправила в Сирийскую Арабскую Республику гуманитарную помощь на сумму свыше 275 тысяч долларов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба военного ведомства Белоруссии. 

    По данным белорусского ведомства, Минск в понедельник, 25 сентября, отправил в Сирию гуманитарную помощь.

    «Общая стоимость материальных ценностей для оказания помощи  — примерно 275,6 тыс. долларов», — следует из сообщения.

    В Минобороны Белоруссии уточнили, что в Сирию отправили продукты питания, одежду и обувь для детей, вещи первой необходимости и технические средства.

    Помимо этого, в состав гуманитарного груза включили три большегруза МАЗ.

    Отмечается, что гуманитарная помощь прибудет в сирийский порт Латакия в течение 30 дней.

    Сирия: Минск отправил в порт Латакия гумпомощь на сумму более 250 тыс. долларов

    Напомним, Россия регулярно отправляет в САР гуманитарную помощь, в том числе продукты, медикаменты и вещи первой необходимости. 

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    Автор: Дана Балан
    #сирия #гумпомощь #белоруссия #латакия
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