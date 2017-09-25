Сирия: Минск отправил в порт Латакия гумпомощь на сумму более 250 тыс. долларов

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Минск, 25 сентября. Белоруссия отправила в Сирийскую Арабскую Республику гуманитарную помощь на сумму свыше 275 тысяч долларов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба военного ведомства Белоруссии.

По данным белорусского ведомства, Минск в понедельник, 25 сентября, отправил в Сирию гуманитарную помощь.

«Общая стоимость материальных ценностей для оказания помощи — примерно 275,6 тыс. долларов», — следует из сообщения.

В Минобороны Белоруссии уточнили, что в Сирию отправили продукты питания, одежду и обувь для детей, вещи первой необходимости и технические средства.

Помимо этого, в состав гуманитарного груза включили три большегруза МАЗ.

Отмечается, что гуманитарная помощь прибудет в сирийский порт Латакия в течение 30 дней.

Напомним, Россия регулярно отправляет в САР гуманитарную помощь, в том числе продукты, медикаменты и вещи первой необходимости.