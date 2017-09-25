ООН считает, что в Крыму должны действовать украинские законы

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Женева, 25 сентября. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) рекомендует России применять украинские законы на территории полуострова Крым.

ООН заявляет о множественных нарушениях прав человека, которые якобы были зафиксированы в Крыму. При этом, ни один из представителей УВКПЧ пока не был на российском полуострове. Все сведения собирались посредством мониторинга с территории Украины и через специальные опросы.

Авторы документа считают, что смена украинского законодательства на законы РФ оказала негативное влияние на жителей Крыма.

Кроме того, УВКПЧ призывает Россию «обеспечить беспрепятственный доступ в Крым для международных мониторинговых миссий и неправительственных организаций», а также снять ограничения с «Меджлиса»1, который был признан в РФ экстремистской организацией.

1 Организация запрещена на территории РФ.