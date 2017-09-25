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Новости Сирии
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Новости Сирии
Сирия: РФ не получила разъяснений по поводу фото ВВС США в районах, контролируемых ИГ
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    Сирия: РФ не получила разъяснений по поводу фото ВВС США в районах, контролируемых ИГ

    15:30  25 Сентября 2017  /обновлено: 15:54  25 Сентября 2017
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    Сирия: РФ не получила разъяснений по поводу фото ВВС США в районах, контролируемых ИГ

    Москва, 26 сентября. Россия не получила никаких разъяснений от США по поводу опубликованных фото американских сил в сирийских районах, контролируемых ИГ1 (запрещена в России). Об этом сообщает Минобороны России. 

    По словам официального представителя военного ведомства России Игоря Конашенкова, абсолютно никаких разъяснений или опровержений по данному вопросу от представителей СДС, американских сил или Пентагона до этого момента не последовало.

    Сирия: РФ не получила разъяснений по поводу фото ВВС США в районах, контролируемых ИГ

    Он решительно подчеркнул, что Минобороны РФ показало «абсолютно объективные и конкретные доказательства», которые свидетельствуют о том, что боевики СДС и американские военные, а также их транспортные средства находятся в зонах, подконтрольных экстремистской группировке ИГ (запрещена в России).

    Конашенков также обратил внимание на то, что «ни единой воронки от разрыва боевых припасов на данных участках и следов попаданий авиационных бомб около них нет». 

    Сирия: РФ не получила разъяснений по поводу фото ВВС США в районах, контролируемых ИГ

    Напомним, в минувшее воскресенье Минобороны РФ опубликовало на сайте ряд фотографий районов дислокации радикалов «Исламского государства»2 (запрещена в РФ) около сирийского Дейр эз-Зора, где разборчиво видна техника подразделений спецназа США.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Дана Балан
    #россия #сша #сирия #игил
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