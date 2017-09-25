Сирия: Минобороны РФ опровергло сообщения об ударе по оппозиции в районе Дейр эз-Зора

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Москва, 25 сентября. Министерство обороны России опровергло сообщения о якобы нанесении ударов по отрядам сирийской оппозиции, которую поддерживают США, в районе Дейр эз-Зора. Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

В Минобороны подчеркнули, что российская авиация наносит точные удары только по разведанным и подтвержденным по нескольким каналам объектам террористов. По словам Конашенкова, российские беспилотники и разведка не зафиксировали каких-либо боестолкновений «боевиков СДС (Сирийские демократические силы) в арьергарде террористов ИГИЛ1 (организация запрещена в России)».

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на поддерживаемые США «Сирийские демократические силы», что ВКС РФ якобы нанесли авиаудар по их позициям в районе газовых месторождений.

1 Организация запрещена на территории РФ.