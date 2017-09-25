Россия не фиксирует боев СДС в арьергарде ИГ под Дейр эз-Зором

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Москва, 25 сентября. Россия не фиксирует боестолкновений между боевиками «Сирийских демократических сил» (СДС) в арьергарде террористической организации «Исламское государство» в районе Дейр эз-Зора, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские беспилотники и разведка, которые отслеживают ситуацию в районе сирийского Дейр-эз-Зора, «не фиксируют каких-либо боестолкновений боевиков СДС в арьергарде террористов ИГИЛ»1.

Конашенков отметил, что в первую очередь это касается районов углеводородных месторождений, где боевики запрещенного в России «Исламского государства»2 (арабское название — ДАИШ) оказывают ожесточенное сопротивление сирийским войскам.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.