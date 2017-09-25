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Россия не фиксирует боев СДС в арьергарде ИГ под Дейр эз-Зором
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    Россия не фиксирует боев СДС в арьергарде ИГ под Дейр эз-Зором

    15:32  25 Сентября 2017  /обновлено: 15:49  25 Сентября 2017
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    Россия не фиксирует боев СДС и ИГ в районе Дейр эз-Зора

    Москва, 25 сентября. Россия не фиксирует боестолкновений между боевиками «Сирийских демократических сил» (СДС) в арьергарде террористической организации «Исламское государство» в районе Дейр эз-Зора, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    Российские беспилотники и разведка, которые отслеживают ситуацию в районе сирийского Дейр-эз-Зора, «не фиксируют каких-либо боестолкновений боевиков СДС в арьергарде террористов ИГИЛ»1.

    Конашенков отметил, что в первую очередь это касается районов углеводородных месторождений, где боевики запрещенного в России «Исламского государства»2 (арабское название — ДАИШ) оказывают ожесточенное сопротивление сирийским войскам.

    Россия не фиксирует боев СДС в арьергарде ИГ под Дейр эз-Зором

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #сирия #иг #дейр эз-зор #сдс
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