Иран начал масштабные военные учения на границе с Ираком

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Тегеран, 25 сентября. Иран начал учения в приграничных территориях в день проведения референдума о независимости Иракского Курдистана.

Иранская государственная телерадиокорпорация «ИРИБ» сообщила, что военные учения проводятся в провинциях Курдистан и Восточный Азербайджан и не связаны с курдским референдумом. Отмечается, что военные Ирана усилили меры безопасности на северной границе с Ираком.

Иранский совет национальной безопасности закрыл воздушное пространство в приграничных территориях и отменил все рейсы в курдские Сулейманию и Эрбиль.

Референдум о независимости Иракского Курдистана назначен на понедельник 25 сентября и подвергается резкой критике со стороны официального Багдада.