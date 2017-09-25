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Новости Сирии
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Новости Сирии
Минобороны рассказало, как ВКС РФ наносят точечные удары по террористам в Дейр эз-Зоре
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    Минобороны рассказало, как ВКС РФ наносят точечные удары по террористам в Дейр эз-Зоре

    15:30  25 Сентября 2017  /обновлено: 15:44  25 Сентября 2017
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    Минобороны рассказало, как ВКС РФ наносят точечные удары по террористам в Дейр эз-Зоре

    Москва, 25 сентября. Самолеты ВКС РФ наносят точечные удары по разведанным и подтвержденным по нескольким каналам объектам террористов в Дейр эз-Зоре, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

    При этом он особо подчеркнул, что в ходе операции сирийских войск по уничтожению последнего плацдарма террористов ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, самолеты ВКС России наносят удары как по выявленным огневым точкам ИГ1, ведущим обстрелы позиций сирийских войск, так и по выдвигающимся из тыловых районов резервам террористов.

    Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.
     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #террористы #вкс рф #минобороны рф #дейр эз-зор #удары
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