Минобороны рассказало, как ВКС РФ наносят точечные удары по террористам в Дейр эз-Зоре

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Москва, 25 сентября. Самолеты ВКС РФ наносят точечные удары по разведанным и подтвержденным по нескольким каналам объектам террористов в Дейр эз-Зоре, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

При этом он особо подчеркнул, что в ходе операции сирийских войск по уничтожению последнего плацдарма террористов ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, самолеты ВКС России наносят удары как по выявленным огневым точкам ИГ1, ведущим обстрелы позиций сирийских войск, так и по выдвигающимся из тыловых районов резервам террористов.

Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.



1 Организация запрещена на территории РФ.