Путин распорядился модернизировать информсистему ЖКХ

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Москва, 25 сентября. Президент России Владимир Путин дал распоряжение правительству принять меры по совершенствованию работы информсистемы ЖКХ. Об этом говорится на сайте Кремля.

Чиновникам предстоит проработать вопрос определения источников и порядка финансирования работы системы, формированию комиссии и защиты персональных данных. Кроме того, правительство обяжет федеральные органы исполнительной власти, которые являются собственниками помещений в многоквартирных домах, платить взносы на капремонт.