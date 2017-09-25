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Ученые обнаружили в Норвегии уникальное захоронение викинга
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    Ученые обнаружили в Норвегии уникальное захоронение викинга

    16:27  25 Сентября 2017
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    Ученые обнаружили в Норвегии уникальное захоронение викинга

    Осло, 25 сентября. Ученые из Норвежского института исследований культурного наследия нашли во время раскопок в городе Трондхейм необычное захоронение викинга. Исследователи предполагают, что в захоронении находилась погребальная ладья. Это первая подобная находка, обнаруженная в норвежском городе.

    В могиле были обнаружены кости (предположительно, человеческие), куски ржавчины и гвозди. При этом древесных частей лодки не сохранилось. Однако ученые на основе анализа находок предполагают, что лодка была не меньше 4 метров в длину и использовалась как гроб. В ней археологами были обнаружены две кости. Как передает «Ридус», в захоронении сохранился погребальный инвентарь, а именно кусок листовой бронзы, ложка и ключ от сундука.

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    Автор: Борис Любимов
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