Ученые обнаружили в Норвегии уникальное захоронение викинга

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Осло, 25 сентября. Ученые из Норвежского института исследований культурного наследия нашли во время раскопок в городе Трондхейм необычное захоронение викинга. Исследователи предполагают, что в захоронении находилась погребальная ладья. Это первая подобная находка, обнаруженная в норвежском городе.

В могиле были обнаружены кости (предположительно, человеческие), куски ржавчины и гвозди. При этом древесных частей лодки не сохранилось. Однако ученые на основе анализа находок предполагают, что лодка была не меньше 4 метров в длину и использовалась как гроб. В ней археологами были обнаружены две кости. Как передает «Ридус», в захоронении сохранился погребальный инвентарь, а именно кусок листовой бронзы, ложка и ключ от сундука.