Лондон и Пекин уверены в необходимости жестких санкций против КНДР

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Лондон, 25 сентября. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в понедельник провела телефонные переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом сообщили представители канцелярии главы правительства Великобритании.

В ходе диалога политики обсудили кризис на Корейском полуострове.

«Они согласились с тем, что последние введенные санкции были уверенным сигналом со стороны единого международного сообщества о незаконности испытаний в КНДР», — указано в заявлении.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал Северную Корею встать на «путь мира».