Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом — Песков

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Москва, 25 сентября. Глава российского государства Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, беседа состоялась.

«Да, разговор состоялся», — заявил он, не комментируя подробности беседы двух лидеров.

Напомним, ранее Песков сообщал, что Путин и Эрдоган обсудят визит российского президента в Анкару, где 28 сентября пройдет встреча, в ходе которой стороны затронут тему проведения референдума о независимости в Курдистане, а также обсудят урегулирование в Сирии.