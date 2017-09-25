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Полиция Лондона задержала седьмого подозреваемого по делу о теракте
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    Полиция Лондона задержала седьмого подозреваемого по делу о теракте

    15:06  25 Сентября 2017
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    Полиция Лондона задержала седьмого подозреваемого по делу о теракте

    Лондон, 25 сентября. Британская полиция задержала седьмого подозреваемого по делу о теракте в лондонском метро, сообщили в Скотленд-Ярде.

    Им оказался 20-летний мужчина. Арест произошел около 06.00 по местному времени в понедельник. В данный момент мужчина находится под стражей в изоляторе на юге Лондона. Полиция проводит обыск в его доме.

    Одному из подозреваемых в организации теракта в Лондоне, 18-летнему Ахмеду Хассану, предъявлены обвинения, три человека остаются под стражей, еще трое отпущены без предъявления обвинений.

    Полиция Лондона задержала седьмого подозреваемого по делу о теракте

    Напомним, что теракт произошел 15 сентября на станции Parsons Green в час пик. В результате пострадали около 30 человек. Все они получили ожоги разной степени.

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    Автор: Алексей Громов
    #теракт #лондон
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