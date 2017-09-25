Полиция Лондона задержала седьмого подозреваемого по делу о теракте
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Лондон, 25 сентября. Британская полиция задержала седьмого подозреваемого по делу о теракте в лондонском метро, сообщили в Скотленд-Ярде.
Им оказался 20-летний мужчина. Арест произошел около 06.00 по местному времени в понедельник. В данный момент мужчина находится под стражей в изоляторе на юге Лондона. Полиция проводит обыск в его доме.
Одному из подозреваемых в организации теракта в Лондоне, 18-летнему Ахмеду Хассану, предъявлены обвинения, три человека остаются под стражей, еще трое отпущены без предъявления обвинений.
Напомним, что теракт произошел 15 сентября на станции Parsons Green в час пик. В результате пострадали около 30 человек. Все они получили ожоги разной степени.