Курды намерены развивать военное сотрудничество с армией Ирака

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Эрбиль, 25 сентября. Военизированные формирования курдского ополчения намерены продолжать совместную с армией Ирака борьбу против террористов.

Глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что курдские «пешмерга» будут продолжать вести совместную с правительственными войсками Ирака борьбу против боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).

Барзани подчеркнул, что победа над «Халифатом» в Мосуле стала возможна в результате координации действий ВС Ирака и курдских ополченцев. На это сотрудничество в дальнейшем не повлияет референдум о независимости Иракского Курдистана, который начался в понедельник.

1 Организация запрещена на территории РФ.