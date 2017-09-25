Москалькова о погибшем в Сирии генерале Асапове: Его знали как истинного патриота

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Москва, 25 сентября. Коллеги и подчиненные российского генерал-лейтенанта Валерия Асапова, погибшего в Сирии, отзывались о нем как об истинном патриоте и человеке большого мужества. Об этом заявила уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова.

«Коллеги и подчиненные знали его как настоящего боевого офицера, человека большого мужества, истинного патриота», — написала омбудсмен в Instagram.

Москалькова добавила, что всю жизнь генерал-лейтенант посвятил служению Родине и ВС РФ и погиб смертью храбрых на переднем крае борьбы с мировым терроризмом.

«Память о таких людях, настоящих героях нашей Родины, мы всегда будем бережно хранить. Мои самые искренние соболезнования родным, близким, друзьям и сослуживцам Валерия Асапова», — добавила она.

Напомним, генерал-лейтенант был старшим в группе российских консультантов, помогавших сирийским военным планировать операцию по освобождению Дейр эз-Зора. Во время минометного обстрела боевиков он получил смертельное ранение. Асапов был посмертно представлен к высокой государственной награде.