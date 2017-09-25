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Новости Сирии
Гибель российского генерала в Сирии стала результатом двуличной политики США – МИД РФ
Политика
МИД допускает, что США профинансируют протестные акции накануне выборов в России
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    МИД допускает, что США профинансируют протестные акции накануне выборов в России

    15:42  25 Сентября 2017
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    МИД допускает, что США профинансируют протестные акции накануне выборов в России

    Москва, 25 сентября. МИД РФ допускает, что Вашингтон направит часть средств на поддержку протестных акций накануне выборов президента России, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    Рябков констатировал, что внешнеполитическое ведомство России отслеживает ситуацию вокруг выборов президента страны в 2018 году.

    «Не исключаем, что часть средств накануне выборов Вашингтон попытается направить на поддержку протестных акций (в России. — Прим. ФАН)», — обратил внимание российский дипломат, передает РИА Новости.

    МИД допускает, что США профинансируют протестные акции накануне выборов в России

    Ранее представитель пресс-службы военного ведомства США Адриан Рэнкин-Гэллоуэй прокомментировал информацию о существовании методички по войне с Российской Федерацией.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #мид рф #рябков #выборы-2018
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