Названы пять самых бесполезных автомобильных аксессуаров

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Москва, 25 сентября. Автоэксперты составили рейтинг из пяти наиболее бесполезных аксессуаров для личного автомобиля. В списке наиболее бесполезных и даже опасных «украшений» оказались дефлекторы, автоэквалайзеры и боковые шторки.

Открывает список световой эквалайзер, который устанавливается на заднее стекло автомобиля и подключается к акустической системе. Вред от такого развлечения вполне очевиден — днем он закрывает обзор через заднее стекло, а ночью еще и снабжает его «светомузыкой», полностью исключая возможность что-либо увидеть позади себя. На четвертом месте — дефлектор на капот, который не только ухудшает внешний вид нормального автомобиля, но и ухудшает аэродинамику.

На третье и второе место в рейтинге «Свободная пресса» поставила шторки для передних стекол — уродливые, ограничивающие обзор и подводящие автолюбителя под штраф, и заглушки для ремня безопасности, которые позволяют кататься непристегнутым, не обращая внимания на предупреждающие сигналы — такой автоаксессуар откровенно опасен, как для самого водителя, так и для других автомобилистов.

«Королем» бесполезных аксессуаров автоэксперты без сомнения называют спойлер — вещь громоздкую и при том не выполняющую свою основную функцию: установленные на неприспособленный к этому автомобиль спойлер ухудшает аэродинамику, увеличивает расход топлива и добавляет шумности автомобилю.