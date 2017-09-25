Сирия новости 25 сентября 16.30: SDF освободили район Аль-Фуркан в Ракке, в Дейр эз-Зоре ИГ выбрало нового главаря

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Сирия, 25 сентября. SDF освободили от ИГ2 район Аль-Фуркан в Ракке, новым эмиром ИГ в Дейр эз-Зоре стал бывший командир ССА, в Эль-Кунейтре уничтожен склад боеприпасов армии САР. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА на северо-западе провинции Дейр эз-Зор и востоке Хомса.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Дамаске и Латакии, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Хомсе.

«Исламское государство»: назначило нового главнокомандующего в Дейр эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: продолжает вести ракетный обстрел поселения Аль-Кардаха.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет обстрел позиций САА в Эль-Кунейтре.

Курды: взяли под контроль несколько поселений в Дейр эз-Зоре, освободили от ИГ район Ракки.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте продолжается противостояние между правительственными войсками и боевиками радикальной оппозиции. По данным Ghouta Media Center боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными формированиями отмечаются в окрестностях города Арбин.

Военный источник в социальной сети Twitter (@Ferrapeechr1) также зафиксировал попытку боевиков проникнуть в расположения армии САР. Автор публикации пишет, что солдаты САА отбили атаку радикалов, однако в бою правительственные войска потеряли танк Т-72. Члены экипажа боевой машины получили ранения.

Провинция Латакия

Боевики сбили разведывательный дрон Сирийской арабской армии (САА) в районе высот Ат-Туфахия, сообщает военный Telegram-канал (@NRVR11).

В это же время боевики коалиции «Тахрир аш-Шам» продолжают вести ракетный обстрел поселения Аль-Кардаха. Об этом пишет военный источник в социальной сети Twitter (@Ferrapeechr1). Ранее сообщалось, что под огнем радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры»4 погибло два мирных жителя и еще 10 гражданских лиц получили тяжелые ранения.

Провинция Хомс

Эффективная работа ВКС РФ на востоке провинции Хомс позволяет Сирийской арабской армии (САА) освобождать от ИГ все больше поселений. По данным Almanar News, армия Башара Асада взяла под контроль несколько небольших деревень недалеко от населенного пункта Аль-Мукаррамия.

В столкновении между «Исламским государством»3 и Сирийской арабской армией (САА) на юго-востоке Хамимы радикальные исламисты повредили танк армии САР. Об этом пишет на своей странице в Twitter (@nrtItId) один из местных источников.

На северо-востоке провинции Хомс продолжается противостояние между правительственными войсками и боевиками радикальной оппозиции. Twitter-канал (@alhomsi2011) сообщает, что члены группировки «Джейш аль-Изза» ведут обстрел позиций САА в деревне Аль-Мухтария.

Провинция Дейр эз-Зор

ВКС РФ продолжают обеспечивать продвижение сирийской армии в городе Дейр эз-Зор и его окрестностях. По данным FARS News Agency за последние 13 дней союзные силы освободили от ИГИЛ1 44 субъекта провинции Дейр эз-Зор. Стоит отметить, что более решительные действия армии САР на левом берегу Евфрата могли бы увеличить достигнутые показатели.

Информационное агентство Almanar News пишет, что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) взяли под свой контроль ряд поселений недалеко от деревни Сувар к северо-востоку от города Дейр эз-Зор.

Тем временем боевики «Исламского государства» выбрали нового главнокомандующего террористической организацией в Дейр эз-Зоре. FARS News Agency передает, что новым главарем ИГ стал Ахмад Аль-Дахам – бывший полевой командир Сирийской свободной армии (ССА).

Провинция Ракка

В административном центре провинции продолжаются столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». Almanar News сообщает, что в эпицентре противостояния находится футбольный стадион в старом городе. Также Furat FM пишет, что бойцы курдских отрядов ополчения установили контроль над районом Аль-Фуркан. В боях за кварталы старого города Ракка курдскими ополченцами было ликвидировано, по меньшей мере, восемь террористов ИГИЛ.

Ранее сообщалось, что в ходе боев с радикальными исламистами SDF потеряли 12 бойцов. Кроме того, двое ополченцев погибло в результате взрыва бомбы в деревне Аль-Шаркрак, расположенной в северном пригороде Ракки.

Провинция Эль-Кунейтра

В районе населенных пунктов Таль аль-Ашар и Сарая ас-Сакри военный источник в Twitter (@janoub1967) зафиксировал обстрел позиций Сирийской арабской армии (САА) со стороны Сирийской свободной армии (ССА). Другой Twitter-канал (@Ferrapeechr1) пишет, что боевики «свободной армии» провели обстрел склада боеприпасов правительственных войск с применением тяжелой артиллерии. В результате ударов повстанцев хранилище армии САР в районе Таль аль-Ашар было уничтожено.

Ирак

ВВС Турции нанесли ряд ударов по укрепрайонам и штабам Рабочей партии Курдистана (РПК) на приграничных территориях, сообщает Alsumaria News. Информационное агентство пишет, ссылаясь на данные Генштаба турецкой армии, что в результате боевых вылетов авиации Турции было уничтожено несколько складов с оружием и боеприпасами курдского военизированного формирования.

В пригороде Багдада прогремело сразу два взрыва, сообщает Iraqi News. Одно взрывное устройство сдетонировало к востоку от столицы Ирака. Бомба была заложена рядом с торговыми рядами. В результате инцидента погиб один мирный житель и пострадало еще пять иракцев. Второй взрыв произошел на участке трассы к югу от Багдада. В результате происшествия было ранено двое сотрудников полиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)