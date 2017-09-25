Альтернатива для Меркель: сможет ли АдГ заставить бундестаг признать статус Крыма

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Прошедшая в бундестаг партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) станет единственной в немецком парламенте политической силой, которая выступает за снятие санкций с РФ и за признание воссоединения Крыма с Россией. Однако, по мнению эксперта, реализовать свою программу через проведение соответствующих законодательных актов «Альтернативе», скорее всего, не удастся — слишком велика будет их изоляция в парламенте.

Согласно предварительным итогам, на выборах в бундестаг победу одержал консервативный блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС, набравший 33% голосов. Вслед за Меркель идет Мартин Шульц — его Социал-демократическая партия (СДПГ) набрала 20,5% голосов. На третьем месте — партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с рекордными для нее 12,6% голосов избирателей.

Также в немецкий парламент проходят Свободная демократическая партия (10,7% голосов), «Зеленые» (8,9% голосов) и Левая партия (9,2%), сообщают «Известия».

Теперь Ангеле Меркель предстоят трудные переговоры по созданию коалиции, но «Альтернатива для Германии» в этих переговорах участвовать, скорее всего, не будет. Несмотря на то, что АдГ создаст третью по величине фракцию в бундестаге, в правительство ее представители не войдут, поскольку другие партии категорически отказались войти с ними в коалицию.

Что такое «Альтернатива для Германии» и есть ли у этой партии реальная возможность добиться улучшения германо-российских отношений, Федеральному агентству новостей объяснил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

«Навешиваемые на «Альтернативу для Германии» ярлыки — «неонацистская», «пронацистская» и «околонацистская» — безусловно, являются ложью, — отметил германист. — АдГ объединяет в себе и вокруг себя в первую очередь людей, недовольных политикой госпожи Меркель, прежде всего, в свете миграционного кризиса».

Эксперт напомнил, что партия «Альтернатива для Германии» возникла в 2011 году, затем в 2013 году впервые участвовала в выборах в бундестаг, уже тогда получив около 4,5% голосов.

«Тогда, в первый период своего существования, это была партия отказа от евро, партия выхода их еврозоны — это был один из ее экономических постулатов, — отметил ведущий сотрудник Института Европы РАН. — «Альтернатива» выступала с достаточно либеральных экономических позиций, и поэтому за нее, в том числе, отдавали голоса люди, разочаровавшиеся в Свободных демократах. Затем наступил миграционный кризис, и АдГ стала приобретать черты партии не просто экономических евроскептиков, но еще и антиэмиграционных евроскептиков. Это обеспечило ей дополнительную поддержку, потому что миграционный кризис очень сильно ударил по рейтингу партии власти и по Ангеле Меркель, в частности. На этом фоне рейтинги «Альтернативы» стали расти, несмотря на раскол, который случился в партии как раз в разгар миграционного кризиса».

По словам эксперта, в ходе предвыборной кампании некоторые члены АдГ действительно допускали достаточно резкие антиэмигрантские высказывания.

«Да, есть достаточно жесткие высказывания, в частности от заместителя председателя АдГ Александра Гауланда в адрес мигрантов, в адрес некоторых политиков, в частности, «зеленых», а уполномоченную по делам мигрантов турецкого происхождения он грозился «отправить обратно в Анатолию», — отметил Александр Камкин. — Но, по словам того же Гауланда, буквально сегодня им сказанным, — ни мусульманам Германии, ни еврейской общине Германии не стоит опасаться каких-то эксцессов в связи с успехами «Альтернативы». Гауланд сказал, что АдГ привержена демократическим ценностям и относится с уважением ко всем людям, проживающим в Германии. Но единственное, чего они требуют, — это пресечение нелегальной миграции. Они исповедуют канадскую модель привлечения мигрантов. Скажем так, они требуют остановить практику «проходного двора», в который превратилась Германия при Меркель».

По словам собеседника ФАН, партия «Альтернатива для Германии» сегодня позиционирует себя как национально-патриотическое движение, которое ратует за сохранение Германии как страны, прежде всего, немецкого большинства.

«Основной лейтмотив выступлений представителей АдГ такой — прислушайтесь к голосу тех, кто создал германскую экономику, германскую государственность — голос эти людей должен был услышан», — отметил эксперт.

Однако, хотя АдГ выступает за улучшение отношений с Россией и признание Крыма российской территорией, существенных изменений в политике Берлина в связи с приходом этой партии в бундестаг ожидать не приходится, признал ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН.