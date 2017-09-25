Сирия сегодня: согласование зоны деэскалации в Африне, Путин и Назарбаев обсудили урегулирование в САР

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Сирия, 25 сентября. Москва, Анкара и Тегеран приступили к работам по установлению новой зоны деэскалации в городе Афран. Владимир Путин обсудил с Нурсултаном Назарбаевым перспективы сирийского мирного урегулирования в контексте итогов шестой международной встречи по Сирии. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Создание зоны деэскалации в Африне

Российская Федерация, Турция и Иран приступили к проработке вопроса установления новой зоны деэскалации в Сирии, которая будет размещаться в районе города Африн, что на севере провинции Алеппо. Об этом рассказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

«Сейчас мы предпринимаем совместные шаги с Ираном и Россией, чтобы установить зону деэскалации в районе сирийского города Африн на севере страны», — подчеркнул представитель Анкары.

Напомним, во время проведенной турецкой армией военной спецоперации «Щит Евфрата» подразделения ВС Турции взяли под контроль северную часть провинции Алеппо, в том числе город Аль-Баб.

Астанинское урегулирование доказало эффективность

Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым перспективы мирного урегулирования в САР. Это проходило в контексте шестой международной встречи по Сирии. Там же была подчеркнута эффективность знаменитого астанинского формата, значится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Обсуждались дальнейшие перспективы сирийского мирного урегулирования в контексте итогов шестой международной встречи по Сирии, которая прошла в Астане 14-15 сентября. Констатировано, что астанинский формат доказал свою эффективность, способствует снижению накала противоборства и улучшению гуманитарной ситуации в Сирии», — говорится в сообщении.

Кроме того, главы государств затронули и некоторые актуальные темы двустороннего сотрудничества. Так, первым делом возник вопрос укрепления интеграции в высокотехнологичных отраслях промышленности. Кроме того, в ходе разговора был согласован график предстоящих контактов на различных уровнях.

Нарушения «режима тишины»

За минувшие сутки российские представители комиссии по перемирию в САР зафиксировали 13 нарушений режима прекращения огня, турецкие — два, рассказали в информационном бюллетене военного ведомства России.

«Зафиксировано 13 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — 1, Хомс — 3, Хама — 4, Дамаск — 4, Даръа — 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 2 нарушения в провинции Дамаск», — значится в документе.

К слову, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлено в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок «Джебхат ан-Нусра2» и «Исламское государство1» (обе радикальные организации запрещены на территории нашей страны).

Кроме этого, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.