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Общество
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Политика
Версия Дуды: президент Польши представил свой вариант закона о Верховном суде
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    Версия Дуды: президент Польши представил свой вариант закона о Верховном суде

    17:37  25 Сентября 2017
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    Версия Дуды: президент Польши представил свой вариант закона о Верховном суде

    Варшава, 25 сентября. Президент Польши Анджей Дуда лично презентовал в Варшаве свой вариант скандальных законов о Верховном суде и Государственном судебном совете.

    В частности, Дуда предложил разрешить опротестовывать в Верховном суде на любое судебное решение суда любого уровня. Кроме того, проект предполагает создание палаты чрезвычайного контроля и публичных дел, а также дисциплинарной палаты.

    Еще один пункт документа касается пенсионного возраста судей Верховного суда. Его предлагается установить на уровне 65 лет. При этом судьи смогут просить президента о продлении полномочий. 

    Кроме того, польский лидер подготовил и проект закона о Государственном судебном совете, предложив не избирать его членов решением одной партии, а тремя пятыми голосов парламента. Дуда также сообщил и о проекте поправок в конституцию, позволяющий президенту самому назначать членов Совета, если парламент не может выбрать их в течении трех месяцев.

    При этом Дуда отметил, что по этому поводу следует провести консультации для принятия окончательного решения.

    Напомним, 31 июля президент Польши ветировал два закона, реформирующих судебную систему страны и вызвавших волну массовых протестов, документы повторно направлены в сейм. По убеждению Дуды, реформа польской судебной системы необходима, но не должна «разделять общество и государство».

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #польша #дуда #судебная реформа #законы
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