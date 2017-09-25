Версия Дуды: президент Польши представил свой вариант закона о Верховном суде

В Избранное

Варшава, 25 сентября. Президент Польши Анджей Дуда лично презентовал в Варшаве свой вариант скандальных законов о Верховном суде и Государственном судебном совете.

В частности, Дуда предложил разрешить опротестовывать в Верховном суде на любое судебное решение суда любого уровня. Кроме того, проект предполагает создание палаты чрезвычайного контроля и публичных дел, а также дисциплинарной палаты.

Еще один пункт документа касается пенсионного возраста судей Верховного суда. Его предлагается установить на уровне 65 лет. При этом судьи смогут просить президента о продлении полномочий.

Кроме того, польский лидер подготовил и проект закона о Государственном судебном совете, предложив не избирать его членов решением одной партии, а тремя пятыми голосов парламента. Дуда также сообщил и о проекте поправок в конституцию, позволяющий президенту самому назначать членов Совета, если парламент не может выбрать их в течении трех месяцев.

При этом Дуда отметил, что по этому поводу следует провести консультации для принятия окончательного решения.

Напомним, 31 июля президент Польши ветировал два закона, реформирующих судебную систему страны и вызвавших волну массовых протестов, документы повторно направлены в сейм. По убеждению Дуды, реформа польской судебной системы необходима, но не должна «разделять общество и государство».