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Политика
Киев советует украинцам не ездить в Россию через Белоруссию
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    Киев советует украинцам не ездить в Россию через Белоруссию

    17:31  25 Сентября 2017
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    Украинцам советуют пересекать российско-белорусскую границу только самолетами

    Минск, 25 сентября. Посольство Украины в Белоруссии рекомендует своим гражданам пересекать белорусско-украинскую границу только самолетами.

    В пресс-службе посольства отметили, что Россия из-за отсутствия КПП на российско-белорусской границе, запретила пересекать ее гражданам третьих стран, кроме граждан РФ и Белоруссии. В этот же список попадают представители международных организаций, консульских учреждений и дипломатических представительств.

    По информации министерства иностранных дел России, с 15 мая начался пограничный контроль воздушных судов, прибывших из Белоруссии или уплывающих обратно. В связи с этим гражданам Украины рекомендуется использовать авиационный транспорт при пересечении указанного маршрута.

    Украинцам советуют пересекать российско-белорусскую границу только самолетами

    По словам сотрудников министерства иностранных дел Белоруссии, учитывая то, что между Москвой и Минском отсутствуют действующие соглашения о пунктах пропуска, решение об их установлении на белорусско-российской границе не принималось. Контроль на этом участке границы также не осуществляется.

    «Еще раз обращаем внимание граждан к существующей опасности при планировании поездок в Российскую Федерацию», — добавили в пресс-службе посольства Украины в Белоруссии.

     

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    Автор: Алексей Громов
    #белоруссия #украина
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