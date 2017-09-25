Киев советует украинцам не ездить в Россию через Белоруссию

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Минск, 25 сентября. Посольство Украины в Белоруссии рекомендует своим гражданам пересекать белорусско-украинскую границу только самолетами.

В пресс-службе посольства отметили, что Россия из-за отсутствия КПП на российско-белорусской границе, запретила пересекать ее гражданам третьих стран, кроме граждан РФ и Белоруссии. В этот же список попадают представители международных организаций, консульских учреждений и дипломатических представительств.

По информации министерства иностранных дел России, с 15 мая начался пограничный контроль воздушных судов, прибывших из Белоруссии или уплывающих обратно. В связи с этим гражданам Украины рекомендуется использовать авиационный транспорт при пересечении указанного маршрута.

По словам сотрудников министерства иностранных дел Белоруссии, учитывая то, что между Москвой и Минском отсутствуют действующие соглашения о пунктах пропуска, решение об их установлении на белорусско-российской границе не принималось. Контроль на этом участке границы также не осуществляется.