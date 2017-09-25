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Весь мир
Немецкий кладоискатель нашел ядерный центр Третьего Рейха
Весь мир
Немецкий кладоискатель нашел ядерный центр Третьего Рейха
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    Немецкий кладоискатель нашел ядерный центр Третьего Рейха

    14:46  25 Сентября 2017
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    Немецкий кладоискатель нашел ядерный центр Третьего Рейха

    Ораниенбург, 25 сентября. Кладоискатель из Германии обнаружил при помощи металлоискателя предполагаемый центр ядерных разработок Третьего Рейха.

    Западные СМИ сообщают, что кладоискатель Бернд Тальман принес домой кусок металла, найденный во время очередных раскопок в районе города Ораниенбург. Тальман оповестил о своей находке местных полицейских, которые позже выяснили, что металл был радиоактивен, приводит информацию «Телеканал 360».

    Жители 15 ближайших домов были эвакуированы, против 64-летнего пенсионера возбуждено уголовное дело по факту незаконного владения радиоактивными материалами. Кладоискатель отказался сообщить место, где была сделана находка. Эксперты полагают, что кусок металла может быть компонентом ядерной бомбы Третьего Рейха, так как по мнению историков в окрестностях Ораниенбурга нацисты могли вести разработку атомного вооружения.

    Ранее «Газета.ру» написала, что в австрийском парламенте во время ремонта были найдены два бюста Гитлера, а также четыре картины и барельеф с его изображением.

    Немецкий кладоискатель нашел ядерный центр Третьего Рейха

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    Автор: Алексей Громов
    #германия #кладоискатель #третий рейх #ораниенбург
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