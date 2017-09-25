Путин и Роухани отметили важность выполнения условий ядерной сделки с Ираном

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Москва, 25 сентября. Глава Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе диалога политики отметили важность реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Тегерана.

«Отмечена важность полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий как важного фактора в деле обеспечения региональной стабильности и безопасности», — указано в заявлении.

Ранее стало известно о том, что Иран готов ускорить свою программу по развитию мирного атома.