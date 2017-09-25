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Нефть должна течь: почему Эрдоган не будет перекрывать трубопровод иракским курдам
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    Нефть должна течь: почему Эрдоган не будет перекрывать трубопровод иракским курдам

    15:44  25 Сентября 2017
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    Нефть должна течь: почему Эрдоган не будет перекрывать трубопровод иракским курдам

    Турция пригрозила прекратить транзит нефти из Иракского Курдистана после завершения референдума о независимости региона. Об этом заявил сегодня премьер-министр страны Бинали Йылдырым.

    Премьер-министр Йылдырым признает, что прекращение транзита курдской нефти будет невыгодно Турции с экономической точки зрения. Он оценивает потенциальные потери в 300–500 миллионов долларов. В любом случае, настаивает глава правительства, Турция сейчас достаточно сильная в экономическом плане, а потому может пренебречь этими доходами из соображений национальной безопасности.

    Схожих позиций придерживается и президент Турции Реджеп Эрдоган. Он также обещает перекрыть трубопровод, по которому идет транзит нефти из северного Ирака, в случае, если курдские жители этого региона провозгласят его независимым государством.

    «После этого давайте посмотрим, по каким каналам правительство северного Ирака будет поставлять свою нефть, или кому оно ее будет продавать», — цитирует Эрдогана издание Газета.ru.

    Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым

    Из-за референдума о независимости Иракского Курдистана Турция, считает политический обозреватель, эксперт Института востоковедения РАН Владимир Сотников, попала в крайне незавидное положение.

    С одной стороны, иракские курды остаются важными союзниками Анкары на ближневосточной политической арене. С другой, провозглашение независимости Иракского Курдистана может спровоцировать еще больший рост сепаратистских настроений в самой Турции.

    «Туркам невыгодно терять Иракский Курдистан, даже со всеми его требованиями к иракскому правительству и со всей нетерпимостью Анкары к идее курдской независимого. Возьмем хотя бы военные соображения. Как показала практика, турки не очень охотно проводят собственные боевые операции против «Исламского государства»2 (террористическая организация, запрещенная в России). Они предпочитают действовать в арьергарде. Непосредственно в наступление на ИГ1 зачастую идут отряды Пешмерга (курдское военизированное формирование, созданное в Иракском Курдистане — прим. ФАН). Анкара не хочет сориться с таким полезным союзником», — заявил Сотников в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Бойцы иракского Пешмерга

    Между тем Анкаре необходимо не только не потерять своих зарубежных «друзей», но и разрешить страхи собственных граждан. Сейчас они обеспокоены тем, что за появлением независимого курдского анклава в Ираке, на территории самой Турции могут последовать еще более массированные сепаратистские выступления.

    «Попросту говоря, турки боятся, что дурной пример заразителен. Анкара боится, что вслед за формальным провозглашением независимости курдов в Ираке боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) (запрещена на территории Турции — прим. ФАН) снова развяжут кампанию террора против турецких властей», — поясняет Владимир Сотников.

    Сейчас турецкий премьер и президент пытаются купировать эти страхи собственных сограждан. Именно этим можно объяснить чрезвычайно воинственный тон всех их заявлений. Наряду с прекращением транзита курдской нефти, они обещают также прекратить поддержку Пешмерга, ввести против Иракского Курдистана санкции и предпринять военные меры.

    «Но, я думаю, что все заявления премьер-министра Йылдырыма и Эрдогана рассчитаны на внутреннего потребителя. Я не думаю, что политическое, военное и экономическое сотрудничество Турции с Иракским Курдистаном прекратится из-за референдума», — резюмирует Сотников.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Иван Верихов
    #нефть #турция #эрдоган #курды #ирак #референдум #йылдырым #иракский курдистан
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