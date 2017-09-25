Эксперты рассказали, когда человечество откажется от личного транспорта

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Москва, 25 сентября. Автомобильные эксперты на пресс-конференции, посвященной развитию перспективных отраслей в России, заявили, что через 13 лет люди откажутся от приобретения новых автомобилей.

По мнению специалистов, в ближайшем будущем покупка машины станет роскошью для большинства жителей планеты, поэтому они предпочтут заказывать беспилотные авто с помощью гаджетов. Аналитики убеждены, что это приведет к развитию служб такси.

Отмечается, что к 2030 году пользователи таких мобильных сервисов смогут моментально узнавать стоимость необходимой поездки, а через пару минут — отправляться по делам на беспилотных автомобилях.

Кроме того, поездки на таких такси станут выгоднее, нежели покупка собственного автомобиля. Над такими технологиями активно работают немецкие гиганты — BMW, Volkswagen и Daimler, которые ранее представили беспилотные автомобили.