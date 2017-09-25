Путин и Роухани договорились продолжить усилия по сирийскому урегулированию

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Москва, 25 сентября. Президенты России и Ирака Владимир Путин и Хасан Роухани в ходе телефонного разговора выразили готовность к дальнейшим совместным усилиям в интересах достижения долгосрочного урегулирования кризиса в Сирии. Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы Кремля.

Согласно приведенным данным, стороны выразили готовность к дальнейшим совместным усилиям в интересах достижения долгосрочного урегулирования кризиса в САР путем продвижения политических переговоров под эгидой ООН в Женеве и укрепления сотрудничества стран-гарантов Астанинского процесса.

Напомним, ранее Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметили пользу переговоров по Сирии в Астане для снижения накала борьбы на территории САР.