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Политика
Путин и Роухани договорились продолжить усилия по сирийскому урегулированию
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    Путин и Роухани договорились продолжить усилия по сирийскому урегулированию

    14:28  25 Сентября 2017  /обновлено: 14:35  25 Сентября 2017
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    Путин и Роухани договорились продолжить усилия по сирийскому урегулированию

    Москва, 25 сентября. Президенты России и Ирака Владимир Путин и Хасан Роухани в ходе телефонного разговора выразили готовность к дальнейшим совместным усилиям в интересах достижения долгосрочного урегулирования кризиса в Сирии. Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы Кремля.

    Согласно приведенным данным, стороны выразили готовность к дальнейшим совместным усилиям в интересах достижения долгосрочного урегулирования кризиса в САР путем продвижения политических переговоров под эгидой ООН в Женеве и укрепления сотрудничества стран-гарантов Астанинского процесса.

    Путин и Роухани договорились продолжить усилия по сирийскому урегулированию

    Напомним, ранее Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметили пользу переговоров по Сирии в Астане для снижения накала борьбы на территории САР.

     

     

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    Автор: Тимур Румянцев
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