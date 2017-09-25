Российские ученые разработали новый электроракетный двигатель на 800 вольт

В Избранное

Москва, 25 сентября. Российский Исследовательский центр имени М. В. Келдыша разработал новый электроракетный двигатель на 800 вольт, который можно установить на космические аппараты. Об этом в понедельник заявил начальник отдела электрофизики Центра им. Келдыша Александр Ловцов.

«Первая в мире машина на 800 вольт КМ-75 будет разработана нами. Двигатель на 800 вольт полностью квалифицирован и уже в ближайшее время начнется его производство, квалифицирован опытный образец», — отметил он.

Ловцов напомнил, что предыдущая модель разработанного центром Келдыша электроракетного двигателя КМ-60 сегодня успешно применяется при производстве российских военных спутников.