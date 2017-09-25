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Российские ученые разработали новый электроракетный двигатель на 800 вольт
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    Российские ученые разработали новый электроракетный двигатель на 800 вольт

    14:25  25 Сентября 2017
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    Российские ученые разработали новый электроракетный двигатель на 800 вольт

    Москва, 25 сентября. Российский Исследовательский центр имени М. В. Келдыша разработал новый электроракетный двигатель на 800 вольт, который можно установить на космические аппараты. Об этом в понедельник заявил начальник отдела электрофизики Центра им. Келдыша Александр Ловцов.

    Российские ученые разработали новый электроракетный двигатель на 800 вольт

    «Первая в мире машина на 800 вольт КМ-75  будет разработана нами. Двигатель на 800 вольт полностью квалифицирован и уже в ближайшее время начнется его производство, квалифицирован опытный образец», — отметил он.

    Ловцов напомнил, что предыдущая модель разработанного центром Келдыша электроракетного двигателя КМ-60 сегодня успешно применяется при производстве российских военных спутников.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #ученые #космос #спутник #двигатель #центр келдыша
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