Экс-директора украинских «Информационных судебных систем» задержали на границе с РФ

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Киев, 25 сентября. Бывшего директора «Информационных судебных систем» Леонида Богданова задержали на российско-украинской границе, заявил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

На Украине Богданова подозревают в хищении 6,4 миллиона гривен при закупке оборудования для видеоконференцсвязи для судов. Как отметил Горбатюк, экс-директора задержали в субботу, 23 сентября, на пункте контроля «Конотоп» Сумской области.

«При пересечении границы задержали подозреваемого, бывшего директора ГП «Информационные судебные системы», — цитируют его украинские СМИ.

Горбатюк добавил, что Богданов ехал поездом в Россию.

Ранее украинская певица Джамала, победившая на международном конкурсе «Евровидение-2016» с антироссийской песней «1944», раскритиковала законы в стране.