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Новости Сирии
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Украина
Экс-директора украинских «Информационных судебных систем» задержали на границе с РФ
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    Экс-директора украинских «Информационных судебных систем» задержали на границе с РФ

    15:38  25 Сентября 2017
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    Экс-директора «Информационных судебных систем» задержали при попытке покинуть (побеге с?) Украину

    Киев, 25 сентября. Бывшего директора «Информационных судебных систем» Леонида Богданова задержали на российско-украинской границе, заявил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

    На Украине Богданова подозревают в хищении 6,4 миллиона гривен при закупке оборудования для видеоконференцсвязи для судов. Как отметил Горбатюк, экс-директора задержали в субботу, 23 сентября, на пункте контроля «Конотоп» Сумской области.

    «При пересечении границы задержали подозреваемого, бывшего директора ГП «Информационные судебные системы», — цитируют его украинские СМИ.

    Горбатюк добавил, что Богданов ехал поездом в Россию.

    Экс-директора «Информационных судебных систем» задержали при попытке покинуть (побеге с?) Украину

    Ранее украинская певица Джамала, победившая на международном конкурсе «Евровидение-2016» с антироссийской песней «1944», раскритиковала законы в стране.

     

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #украина #богданов #граница #задержание #информационные судебные системы
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