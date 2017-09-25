Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Новости Сирии
Гибель российского генерала в Сирии стала результатом двуличной политики США – МИД РФ
Экономика
Правильная идея: экономист оценил предложение санировать банки за счет акционеров
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Правильная идея: экономист оценил предложение санировать банки за счет акционеров

    15:01  25 Сентября 2017
    53

    Правильная идея: экономист оценил предложение санировать банки за счет акционеров

    Депутаты Госдумы РФ планируют в ноябре рассмотреть законопроект, которым предлагается привлекать денежные средства владельцев банка при осуществлении процедуры финансового оздоровления.

    «Мы с ЦБ общались, обсуждали концептуально, они относятся с пониманием. Думаю, в течение месяца мы определимся с подходами концептуальными. Вносить, думаю, будем в ноябре», — сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

    О необходимости соответствующей инициативы в Банке России и ГД заговорили после обсуждения перспектив санации «Бинбанка». Размер денежных средств, который понадобится для санации кредитного учреждения, в настоящий момент не определен. Однако известно, что на финансовое оздоровление «Открытия» придется потратить около триллиона рублей. Согласно задумке законодателей, если владельцы банка будут отвечать собственными активами не только при банкротстве, но и при санации, то они будут действовать осторожнее и начнут избегать риск-ориентированных  моделей управления.

    Правильная идея: экономист оценил предложение санировать банки за счет акционеров

    Российский политический деятель, учёный-экономист Павел Медведев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщил, что рынку необходим подобного рода рычаг воздействия на собственников.

    «Мне кажется абсолютно естественной и правильной идея привлекать собственников кредитных учреждений к так называемой субсидиарной ответственности не только в случае банкротства банка, но и в случае его санации. Более того, думаю, на сегодняшний день у законодателей нет иной альтернативы. К счастью, при банкротстве банков в последнее время участились случаи привлечения собственников к субсидиарной ответственности. В этом направлении движется не только Россия, но и страны Европы», — рассуждает Медведев.

    Правильная идея: экономист оценил предложение санировать банки за счет акционеров

    Эксперт указывает, что если регулятору удалось благодаря процедуре санации спасти банк от банкротства, то это вовсе не освобождает акционеров от ответственности.

    «Банк в данном случае не обанкротился не потому, что он здоровый, а только потому, что кто-то, в данном случае, Центробанк, взял кредитное учреждение «на буксир», — объясняет Павел Медведев.

    Эксперт говорит, что действующая нормативно-правовая база предусматривает для владельцев банка ответственность в виде реализации их активов только в случае процедуры банкротства. Аналогичных мер воздействия на акционеров в случае процедуры санации нет. Если законопроект, предусматривающий взыскание средств и имущества акционеров, будет принят, то менеджмент банка станет действовать более дисциплинированно.

    Ранее «Газета.ru» сообщала о том, что бизнес-сообщество предложило Владимиру Путину смягчить налоговую политику, особенно в части офшорного законодательства, чтобы преодолеть санкции США.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Михаил Блинов
    #экономика #банки #кредиты #цб
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 100673

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29305

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42515

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22239

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8607
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Глава Минкомсвязи рассказал, когда россияне забудут о роуминге

        Глава Минкомсвязи рассказал, когда россияне забудут о роуминге

        15:25   25 Сентября 2017
        1101
        Путин уволил губернатора Самарской области Меркушкина

        Путин уволил губернатора Самарской области Меркушкина

        13:54   25 Сентября 2017
        1009
        Главе Росавиации внесено представление из-за задержек рейсов «ВИМ Авиа»

        Главе Росавиации внесено представление из-за задержек рейсов «ВИМ Авиа»

        13:19   25 Сентября 2017
        466
        Анкара не признает любой итог референдума в Иракском Курдистане

        Анкара не признает любой итог референдума в Иракском Курдистане

        9:56   25 Сентября 2017
        598