Правильная идея: экономист оценил предложение санировать банки за счет акционеров

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Депутаты Госдумы РФ планируют в ноябре рассмотреть законопроект, которым предлагается привлекать денежные средства владельцев банка при осуществлении процедуры финансового оздоровления.

«Мы с ЦБ общались, обсуждали концептуально, они относятся с пониманием. Думаю, в течение месяца мы определимся с подходами концептуальными. Вносить, думаю, будем в ноябре», — сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

О необходимости соответствующей инициативы в Банке России и ГД заговорили после обсуждения перспектив санации «Бинбанка». Размер денежных средств, который понадобится для санации кредитного учреждения, в настоящий момент не определен. Однако известно, что на финансовое оздоровление «Открытия» придется потратить около триллиона рублей. Согласно задумке законодателей, если владельцы банка будут отвечать собственными активами не только при банкротстве, но и при санации, то они будут действовать осторожнее и начнут избегать риск-ориентированных моделей управления.

Российский политический деятель, учёный-экономист Павел Медведев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщил, что рынку необходим подобного рода рычаг воздействия на собственников.

«Мне кажется абсолютно естественной и правильной идея привлекать собственников кредитных учреждений к так называемой субсидиарной ответственности не только в случае банкротства банка, но и в случае его санации. Более того, думаю, на сегодняшний день у законодателей нет иной альтернативы. К счастью, при банкротстве банков в последнее время участились случаи привлечения собственников к субсидиарной ответственности. В этом направлении движется не только Россия, но и страны Европы», — рассуждает Медведев.

Эксперт указывает, что если регулятору удалось благодаря процедуре санации спасти банк от банкротства, то это вовсе не освобождает акционеров от ответственности.

«Банк в данном случае не обанкротился не потому, что он здоровый, а только потому, что кто-то, в данном случае, Центробанк, взял кредитное учреждение «на буксир», — объясняет Павел Медведев.

Эксперт говорит, что действующая нормативно-правовая база предусматривает для владельцев банка ответственность в виде реализации их активов только в случае процедуры банкротства. Аналогичных мер воздействия на акционеров в случае процедуры санации нет. Если законопроект, предусматривающий взыскание средств и имущества акционеров, будет принят, то менеджмент банка станет действовать более дисциплинированно.

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