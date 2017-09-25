Прибалтика загнала себя в ловушку, пытаясь добиться энергетической независимости от России

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Вильнюс, 25 сентября. Несмотря на то, что выход из общей с Россией и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ рассматривается прибалтийскими политиками как нечто неизбежное, внутри Прибалтики нет согласия ни по срокам, ни по методам отключения от российской энергосистемы. Более того, в Литве опасаются, что Россия может сама сделать первый шаг и отключить Прибалтику от своей системы — а с другой стороны еврокомиссар по энергетике Евросоюза Марош Шефчович дал странам Балтии лишь полгода на то, чтобы договориться о схеме отключения, иначе все затраты по интеграции в европейскую энергосеть повиснут на бюджетах Эстонии, Латвии и Литвы.

«Мы бы хотели услышать решения об избранном способе синхронизации летом, чтобы этот проект можно было подготовить и начать процесс», — объявил Шефчович, отметив, что срок полномочий действующего состава Еврокомиссии закончится уже в 2019 году, и тогда придется договариваться заново.

В то же время министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас уверен, что Россия активно готовится к отключению Эстонии, Латвии и Литвы, создавая внутреннее кольцо из линий высоковольтных передач, отмечает «Свободная пресса», дополненное новыми генерирующими мощностями в Калининградской области.

«Мы видим, как Москва готовится к этому шагу в отношении стран Балтии, ситуация требует немедленных действий. Нам важно, чтобы Москва не использовала нашу беспомощность в этом вопросе как рычаг давления», — заявила представитель Минэнерго Литвы Аурелия Верницкайте.

Таким образом страны Прибалтики, пытаясь следовать избранному политическому курсу на отмежевание от Москвы, самостоятельно загнали себя в ловушку: с одной стороны они желают «энергетической свободы» от Москвы, с другой стороны, не могут договориться о том, кто из них эту свободу оплатит — а расходы предстоят немалые, около 1 млрд евро — а с третьей стороны, от Москвы достаточно пойти навстречу желаниям балтийских стран, чтобы у тех возникли крупные проблемы.