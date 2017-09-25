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Сирия теряет нефть Дейр эз-Зора: США и курды договорились с ИГИЛ на левом берегу Евфрата
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    Сирия теряет нефть Дейр эз-Зора: США и курды договорились с ИГИЛ на левом берегу Евфрата

    23:16  25 Сентября 2017  /обновлено: 23:25  25 Сентября 2017
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    Сирия теряет нефть Дейр эз-Зора: США и курды договорились с ИГИЛ на левом берегу Евфрата

    Курдские вооруженные формирования при содействии Соединенных Штатов продолжают продвигаться в провинции Дейр эз-Зор, намереваясь занять как можно больше стратегически важных нефтяных и газовых месторождений. Однако операция международной коалиции «Буря Джазиры», основной ударной группой которой являются как раз «Демократические силы Сирии» (SDF) и «Отряды народной самообороны» (YPG), развивается подозрительно успешно.

    Источники в курдской медиасреде утверждают, что под контролем SDF находятся крупные месторождения Аль-Эзба и Табия к востоку от Дейр эз-Зора, а также нефтяные поля Аль-Джафра. В свою очередь, военный источник в Facebook (@Furat.fm) выложил кадры, на которых курдские формирования продвигаются на фоне завода Conoco в Табии, якобы отбитого у террористов «Исламского государства»3 (запрещено в РФ).

    Эксперты обратили внимание на то, что завод выглядит удивительно целым и неповрежденным: обычно боевики ИГ2 разрушают инфраструктуру нефтяных и газовых месторождений перед тем, как отступать с их территорий.

    И вот сегодня в Твиттер независимого аналитического центра Warfare Worldwide появилось объяснение загадочной ситуации. Пленный боевик по имени Мухаммад Муса аль-Шувак («Абу Араб») рассказал подробности курдского «освобождения» нефтяных месторождений. Как выяснилось в ходе допроса, видео с нефтеперерабатывающего завода в Табии, а также информация о взятии Эзбы и Аль-Джафры - результат сговора между курдскими подразделениями, США и террористами ИГИЛ1

    Сирия теряет нефть Дейр эз-Зора: США и курды договорились с ИГИЛ на левом берегу Евфрата

    Вот что говорится на видео этим человеком:

    «Я Мухаммад Мусса Аш Шавах. Я работаю с ИГ, моя местная кличка «Абу Араб» в структуре безопасности ИГИЛ. Я получил приказ от Абу Зайда, который гласит, что я и мои ребята должны пустить курдов войти в Аль Коноко. А после того как курды вошли, они начали снимать все происходящее. Нам был отдан приказ не открывать огонь ни при каких обстоятельствах. А так же нам приказали уйти с этой территории.
    Я знаю, что курды заходили на другие объекты, а именно поля месторождения, который были под контролем ИГ. И туда они заходили чтобы снимать на видео. Там тоже было дано задание не трогать их. Ещё у меня есть информация о том, что американцы делают все возможное, чтобы объединить ИГ и курдов».
     

    Итак, группа «Абу Араба» получила приказ пропустить представителей курдов внутрь завода Conoco в Табии, где они и сняли несколько видеороликов о своем «контроле» над заводом. В обмен на возможность снять видео из Табии, террористы ИГ попросили не вести огонь в районе завода. Пленный пояснил, что точно по такой же схеме были «взяты» Аль-Эзба и Аль-Джафра. Более того - командование США планирует соединить курдский фронт и позиции ИГИЛ, чтобы создать заслон на пути правительственных сил.

    Заметим, сотрудничество курдов, США и ИГИЛ в последние дни выглядит все более убедительным. Так, 20 сентября независимые источники сообщили о высадке американских войск на нефтегазовое поле Al Conoco, однако боевики ИГИЛ оттуда почему-то не выходят. Затем боевики ИГИЛ якобы взрывают оборудование там, а потом публикуется видео с этого поля, на котором курды заходят туда без единого выстрела, причем видно, что оборудование практически не повреждено. А 24 сентября стало известно о том, что 70 боевиков ИГ неожиданно сдались милиции SDF недалеко от территории нефтегазовых заводов, хотя могли спокойно оттуда уйти.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Никита Расторгуев
    #сирия #курды #саа #дейр эз-зор #охотники на игил
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