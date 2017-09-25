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Новости Сирии
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Россия
Глава Минкомсвязи рассказал, когда россияне забудут о роуминге
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    Глава Минкомсвязи рассказал, когда россияне забудут о роуминге

    15:25  25 Сентября 2017
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    Минкомсвязи: Понятие роуминга исчезнет из тарифов в 2018 году

    Москва, 25 сентября. Понятие роуминга исчезнет из тарифов и расчетов в России уже в начале 2018 года. Так считает министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров.

    «Рассчитываем, что уже к концу 2017 года мы сможем выйти на набор решений, в том числе поправок в нормативно-правовые акты», — отметил политик.

    Напомним, ранее стало известно о том, что представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России получили предложения по отмене роуминга внутри страны от операторов связи.

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    Автор: Алексей Громов
    #роуминг
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