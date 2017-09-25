Песков объяснил, зачем Кремль мониторит общественно-политические каналы в Telegram

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Москва, 25 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к каналам в мессенджере Telegram.

По его мнению, преувеличивать качество содержание таких ресурсов не стоит, да и вряд ли их можно относить к традиционным СМИ, скорее, они представляют «явление, связанное с технологическим развитием каналов доставки информации».

В то же время, Песков заметил, что и абстрагироваться от их существования нельзя.

«Мы, например, в Кремле мониторим содержание каких-то основных этих каналов. Хотя их очень много, и, безусловно, не все представляют собой качественные ресурсы», — добавил он.

Напомним, накануне газета «Ведомости» сообщила о том, что сообщили, что в Кремле, ФСБ и Минобороны якобы занялись мониторингом каналов в Telegram на предмет вброса непроверенной или заведомо недостоверной информации. В статье были приведены и слова Пескова о том, что каналы мессенджера мониторятся для президента РФ. При этом представитель Кремля заметил, что, что, по его мнению, в них «много шелухи».