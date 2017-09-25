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Политика
Лидер «свободных демократов» Германии хочет вернуть Россию в G8
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    Лидер «свободных демократов» Германии хочет вернуть Россию в G8

    17:53  25 Сентября 2017
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    Лидер «свободных демократов» Германии хочет вернуть Россию в G8

    Берлин, 25 сентября. Запад может вести диалог с Россией в формате G8, если Москва готова к этому, заявил глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер по время пресс-конференции в Берлине.

    Партия Линднера может войти в правящую коалицию по итогам выборов в Бундестаг. Ее глава отметил, что рассматривает возможность возвращения России в «Большую восьмерку».

    «Готовность к диалогу в том числе подразумевает, чтобы, например, снова говорить в формате G8 c Владимиром Путиным (президентом России. — Прим. ФАН)», — констатировал глава «свободных демократов».

    Лидер «свободных демократов» Германии хочет вернуть Россию в G8

    Ранее в Кремле сообщили, что президент Путин даст свою оценку после официальных результатов выборов в Бундестаг.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #россия #германия #линднер #g8
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