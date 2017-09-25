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Кадыров признался Лукашенко, что мечтал о личной встрече
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    Кадыров признался Лукашенко, что мечтал о личной встрече

    14:10  25 Сентября 2017
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    Кадыров признался Лукашенко, что мечтал о личной встрече

    Минск, 25 сентября. Глава Чечни Рамзан Кадыров во время визита в Минск признался президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что мечтал о личной встрече.

    «Я, можно сказать, мечтал о личной встрече с вами, — рассказал Кадыров лидеру Белоруссии при встрече. — Потому что все эти годы, как вы только что сказали, мы чувствовали и чувствуем поддержку».

    Он обратил внимание, что Лукашенко на Кавказе очень сильно уважают и любят «за однозначную позицию», передает «Ридус».

    «В республике как узнали, что я еду, все  — молодые, старцы: «Батьке большой привет передайте!» — отметил Кадыров.

    Кадыров признался Лукашенко, что мечтал о личной встрече

    Лукашенко в свою очередь отметил, что Минск хотел бы сотрудничать с Грозным.

    «Вы просто молодцы: подняли из руин, из пепла свой клочок земли, вселили уверенность в народ…» — похвалил Лукашенко главу Чечни.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #лукашенко #кадыров #встреча
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