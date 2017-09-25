Кадыров признался Лукашенко, что мечтал о личной встрече

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Минск, 25 сентября. Глава Чечни Рамзан Кадыров во время визита в Минск признался президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что мечтал о личной встрече.

«Я, можно сказать, мечтал о личной встрече с вами, — рассказал Кадыров лидеру Белоруссии при встрече. — Потому что все эти годы, как вы только что сказали, мы чувствовали и чувствуем поддержку».

Он обратил внимание, что Лукашенко на Кавказе очень сильно уважают и любят «за однозначную позицию», передает «Ридус».

«В республике как узнали, что я еду, все — молодые, старцы: «Батьке большой привет передайте!» — отметил Кадыров.

Лукашенко в свою очередь отметил, что Минск хотел бы сотрудничать с Грозным.