Европейские дипломаты создадут в четырех странах объединения «Друзей Крыма»

В Избранное

Симферополь, 25 сентября. Европейские дипломаты создадут в четырех странах ЕС объединения «Друзья Крыма». Об этом в понедельник заявил глава национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель.

По словам чиновника, подобные объединения дипломатов в скором времени появятся в Германии, Норвегии, Бельгии и Испании.