Европейские дипломаты создадут в четырех странах объединения «Друзей Крыма»
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Симферополь, 25 сентября. Европейские дипломаты создадут в четырех странах ЕС объединения «Друзья Крыма». Об этом в понедельник заявил глава национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель.
По словам чиновника, подобные объединения дипломатов в скором времени появятся в Германии, Норвегии, Бельгии и Испании.
«В ближайшее время мы подпишем совместный договор о сотрудничестве с одной главной целью: налаживание дружеских отношений между нашими странами, проще говоря, между Россией и Европой — и, конечно, снятие санкций», — подчеркнул Гемпель.