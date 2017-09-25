Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Немецкий кладоискатель нашел ядерный центр Третьего Рейха
Политика
Европейские дипломаты создадут в четырех странах объединения «Друзей Крыма»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Европейские дипломаты создадут в четырех странах объединения «Друзей Крыма»

    13:56  25 Сентября 2017
    49

    Европейские дипломаты создадут в четырех странах объединения «Друзей Крыма»

    Симферополь, 25 сентября. Европейские дипломаты создадут в четырех странах ЕС объединения «Друзья Крыма». Об этом в понедельник заявил глава национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель.

    По словам чиновника, подобные объединения дипломатов в скором времени появятся в Германии, Норвегии, Бельгии и Испании.

    Европейские дипломаты создадут в четырех странах объединения «Друзей Крыма»

    «В ближайшее время мы подпишем совместный договор о сотрудничестве с одной главной целью: налаживание дружеских отношений между нашими странами, проще говоря, между Россией и Европой — и, конечно, снятие санкций», — подчеркнул Гемпель.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Геннадий Плющев
    #крым #дипломаты #европа #страны #объединения
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 100499

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29289

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42502

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22201

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8594
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин уволил губернатора Самарской области Меркушкина

        Путин уволил губернатора Самарской области Меркушкина

        13:54   25 Сентября 2017
        696
        Главе Росавиации внесено представление из-за задержек рейсов «ВИМ Авиа»

        Главе Росавиации внесено представление из-за задержек рейсов «ВИМ Авиа»

        13:19   25 Сентября 2017
        421
        Анкара не признает любой итог референдума в Иракском Курдистане

        Анкара не признает любой итог референдума в Иракском Курдистане

        9:56   25 Сентября 2017
        577
        Референдум о независимости Курдистана стартовал в Ираке

        Референдум о независимости Курдистана стартовал в Ираке

        8:46   25 Сентября 2017
        296