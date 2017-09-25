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Россия отправит на МКС первого космонавта из Эмиратов
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    Россия отправит на МКС первого космонавта из Эмиратов

    14:04  25 Сентября 2017
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    Россия отправит на МКС первого космонавта из Эмиратов

    Москва, 25 сентября. В ближайшее время Роскосмос планирует подписать контракт о доставке первого космонавта из Объединенных Арабских Эмиратов на МКС. Полет арабского космонавта на Международную космическую станцию может состояться в 2019 году, а соглашение планируется заключить на полях Международного астронавтического конгресса в Австралии.

    «Представители богатой арабской страны готовы начать подготовку своих космонавтов для полета на наших кораблях», — сообщил источник в делегации Роскосмоса.

    Россия отправит на МКС первого космонавта из Эмиратов

    Как рассказали «Известиям» источники в Роскосмосе, космонавт из Эмиратов не будет обычным космическим туристом, для которого полет на МКС является увлекательным аттракционом — арабский космонавт отправится на орбиту в рамках космической программы ОАЭ. Космонавт и его дублер до старта «Союза» пройдут основательную подготовку у себя на родине, а на орбите, вероятно, проведут ряд собственных экспериментов.

    Официальная пресс-служба Роскосмоса пока не комментирует сообщения о возможности доставки на орбиту арабского космонавта.

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    Автор: Валентин Меликов
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