Путин уволил губернатора Самарской области Меркушкина

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Самара, 25 сентября. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина по собственному желанию. Врио главы региона назначен бывший мэр Самары, сенатор Дмитрий Азаров. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Принять отставку Губернатора Самарской области Меркушкина Н.И. по собственному желанию», — говорится в указе, который подписал глава государства.

Другим указом Меркушкин назначается спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Ранее в СМИ сообщалось о грядущей отставке Меркушкина. Однако в пресс-службе бывшего главы региона утверждали, что график губернатора расписан на несколько недель вперед, и он продолжает свою работу.