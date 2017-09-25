Возрождение легенды: санаторий «Сестрорецкий курорт» подарил юбилейную путевку гостье из Эстонии. ФАН-ТВ

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Легендарное историческое место, одна из старейших здравниц Северо-Запада – «Сестрорецкий курорт» – в следующем году отметит свое 120-летие. В преддверии юбилея санаторий активно готовится удивлять и радовать своих гостей. Однако повод для небольшого, но знакового торжества неожиданно появился уже этой осенью. Съемочная группа ФАН-ТВ побывала на торжественном мероприятии на берегу Финского залива.

Будничное утро «Сестрорецкого курорта»: отдыхающие отправляются на прогулки, оздоровительные процедуры и занятия. Однако для Ирины Ставицкой, приехавшей из Эстонии, день начался по-особенному. В фойе лечебного корпуса ее встретили цветами, аплодисментами и тортом.

– Сегодня у нас очень радостное и приятное событие, – поприветствовал всех гостей генеральный директор санатория Михаил Горба. – Мы вели отсчет от предыдущего юбилейного торжества, от 115-летия со дня основания санатория «Сестрорецкий курорт», то есть с 22 июня 2013 года.

Руководство санатория поставило перед собой задачу – в течение пяти лет до следующего юбилея выйти на красивую круглую цифру по числу отдыхающих. Однако это случилось раньше: Ирина Ставицкая, сама того не зная, приобрела юбилейную 75-тысячную путевку. Коллектив «Сестрорецкого курорта», давние партнеры и друзья санатория тепло поздравили ее и вручили подарки, среди которых сертификат на новый отдых в санатории. Воспользоваться подарком и бесплатно отдохнуть в «Сестрорецком курорте» восемь дней Ирина Ставицкая сможет в любое удобное для нее время, причем в сопровождении спутника или спутницы.

Гостья приехала в санаторий накануне и была очень впечатлена красотой природы – Финского залива и чистого, ухоженного парка, окружающего территорию «Сестрорецкого курорта». Об этом дама поведала корреспондентам ФАН-ТВ. Новость о том, что она стала обладательницей «счастливого билета», застала женщину врасплох. Ирина Ставицкая пришла в большое волнение:

– У меня сегодня такое замечательное утро и такие прекрасные цветы… Я с большой теплотой и сердечностью, конечно, принимаю этот приз и считаю его огромной-огромной удачей. И я очень счастлива еще от той мысли, что мои дочери будут за меня очень рады.

Отметим, что среди поздравителей присутствовал генеральный директор Ассоциации курортов Северо-Запада Анатолий Меньшов. Так же, как и другие представители сферы туризма, в том числе оздоровительного, он высоко ценит «Сестрорецкий курорт» и отзывается о нем очень уважительно:

– Давайте обратим внимание на то, что ровно 110 лет назад «Сестрорецкий курорт» был отмечен в Бельгии международной наградой как «Лучший курорт Европы». Это действительно так. Мы ценим курорт хотя бы в силу того, что у него богатые традиции, прекрасная лечебная база и, самое главное, природные лечебные ресурсы, которые находятся непосредственно на территории города Сестрорецка. Это лечебные глины, это скважины, которые дают минеральную воду для пациентов санатория. И уже десятки лет санаторий не теряет своих позиций.

Директор петербургского филиала одного из крупнейших российских туроператоров NTC INTOURIST Александр Мусихин не смог принять участие в торжестве, однако охотно пообщался с корреспондентом ФАН-ТВ по телефону:

– Наша компания NTC INTOURIST с «Сестрорецким курортом» сотрудничает не один год, можно даже сказать, что мы старые добрые друзья. В последние три года мы наблюдаем устойчивый рост спроса на направления внутреннего туризма, в том числе на отечественные санатории. При этом, у наших клиентов, к сожалению, не всегда бывают положительные отзывы о местах размещения. Но именно о «Сестрорецком курорте» у нас только положительные фидбэки. Очень приятно понимать, что качество предоставляемых услуг для руководства этого санатория не пустой звук. Клиенты это ценят и с удовольствием пользуются услугами. Хочется пожелать санаторию успехов в развитии! Будем надеяться, что сотрудничество наше будет долгим и таким же успешным.

Качество, отполированное временем: такое о «Сестрорецком курорте» можно сказать смело. Нынешнее руководство санатория к многолетней истории этого места относится с почтением.

– Санаторий «Сестрорецкий курорт» – это легендарное место и легендарное учреждение санаторно-курортного профиля, – повествует Михаил Горба. – Летопись санатория насчитывает больше 119 лет, мы ведем отсчет от 22 июня 1898 года, когда по решению Кабинета министров это место было выделено под организацию бальнеологического курорта. А инициатором создания курорта был Петр Александрович Авенариус – очень уважаемый и известный человек.

Петр Авенариус был не только известным инженером и успешным предпринимателем, но также носил чин тайного советника. Неудивительно, что во времена царской России санаторий вообще пользовался спросом у очень известных и состоятельных людей. В разное время здесь отдыхали Анатолий Кони, Максим Горький, Николай Римский-Корсаков, Илья Репин, Федор Шаляпин и многие другие. Однако во время Великой Отечественной войны санаторий был почти полностью разрушен, а после восстановления утратил былую популярность. Сохранить и приумножить историю, не отставая при этом от технологического прогресса, – такие задачи руководство санатория ставит перед собой теперь. За то время, что Михаил Горба стоит у руля, изменилось многое. Но, как отмечает генеральный директор, дел по-прежнему невпроворот.

– Нет предела совершенству, и, конечно же, нашему санаторию – «Сестрорецкому курорту» не удалось избежать тех общих тенденций в этой отрасли, которые мы наблюдаем. Это определенное устаревание материальной базы и, может быть, недостаток современных технологий. Но в последние годы мы поставили своей задачей преодолеть это отставание от мировых стандартов и активно этим занимаемся. И в этом году нам многое удалось. Это касается и ремонтных работ, и благоустройства территории. Конечно же, мы постоянно работаем над тем, чтобы приобретать современное медицинское оборудование, идет определенное обновление кадров. Мы надеемся, что в ближайшие два-три года это позволит совершить определенный качественный скачок в нашем развитии, восстановить статус санатория не только как уникального бальнеологического курорта со своими природными факторами, но и места отдыха, светской жизни, культурной жизни, научной жизни.

Есть еще ряд задумок, о которых в «Сестрорецком курорте» готовы со временем рассказать. Это касается и комплексной реконструкции корпусов. Благодаря партнерам, амбициозный замысел уже начал воплощаться: компания RBI работает над реализацией на территории санатория проекта под брендом «Русские сезоны». Михаил Горба считает, что с появлением новых, современных апартаментов получится качественно усилить и разнообразить клиентское предложение. Главная задача – соответствовать ожиданиям и потребностям самых широких слоев населения из различных социальных групп.

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