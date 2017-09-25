Юнкер считает важным для ЕС сильное правительство в ФРГ

В Избранное

Брюссель, 25 сентября. Сильное правительство ФРГ сейчас важнее для Евросоюза, чем когда-либо. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Председатель Юнкер напомнил, что в свете нынешних серьезных вызовов Европе сейчас нужно сильное правительство в Германии больше, чем когда-либо»», — отметил пресс-секретарь Европейской комиссии Маргаритис Схинас.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что она разочарована итогами выборов в Бундестаг.