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Политика
Юнкер считает важным для ЕС сильное правительство в ФРГ
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    Юнкер считает важным для ЕС сильное правительство в ФРГ

    14:28  25 Сентября 2017
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    Юнкер считает важным для ЕС сильное правительство ФРГ

    Брюссель, 25 сентября. Сильное правительство ФРГ сейчас важнее для Евросоюза, чем когда-либо. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

    «Председатель Юнкер напомнил, что в свете нынешних серьезных вызовов Европе сейчас нужно сильное правительство в Германии больше, чем когда-либо»», — отметил пресс-секретарь Европейской комиссии Маргаритис Схинас.

    Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что она разочарована итогами выборов в Бундестаг.

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    Автор: Алексей Громов
    #ес #фрг
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