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Экономика
«Газпром» стал лидером в рейтинге ведущих энергокомпаний мира
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    «Газпром» стал лидером в рейтинге ведущих энергокомпаний мира

    13:50  25 Сентября 2017
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    «Газпром» стал лидером в рейтинге ведущих энергокомпаний мира

    Москва, 25 сентября. Российский холдинг «Газпром» стал лидером среди 250 ведущих глобальных энергетических компаний в обновленном списке S&P Global Platts, сместив с первой строчки американскую компанию ExxonMobil, которая лидировала в рейтинге на протяжении 12 лет. 

    Стоит отметить, что в 2016 году российский «Газпром» замыкал тройку лидеров. 

    В обновленном рейтинге второе место заняла немецкая компания E.ON SE, поднявшаяся сразу на 112 пунктов. Тройку замкнула индийская Reliance Industries Ltd, которая поднялась на пять строчек. 

    Отмечается, что в топ-10 также вошла российская компания — «Лукойл», сохранившая шестую позицию.

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    Автор: Дана Балан
    #россия #газпром
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