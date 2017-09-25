«Газпром» стал лидером в рейтинге ведущих энергокомпаний мира
Москва, 25 сентября. Российский холдинг «Газпром» стал лидером среди 250 ведущих глобальных энергетических компаний в обновленном списке S&P Global Platts, сместив с первой строчки американскую компанию ExxonMobil, которая лидировала в рейтинге на протяжении 12 лет.
Стоит отметить, что в 2016 году российский «Газпром» замыкал тройку лидеров.
Russia's @Gazprom topples US' @exxonmobil for 1st place: S&P Global #PlattsTop250 Global Energy Company rankings https://t.co/vZR6VOCKp5 pic.twitter.com/i3y3Qskzh2— SP Global Platts (@SPGlobalPlatts) September 25, 2017
В обновленном рейтинге второе место заняла немецкая компания E.ON SE, поднявшаяся сразу на 112 пунктов. Тройку замкнула индийская Reliance Industries Ltd, которая поднялась на пять строчек.
Отмечается, что в топ-10 также вошла российская компания — «Лукойл», сохранившая шестую позицию.