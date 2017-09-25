«Газпром» стал лидером в рейтинге ведущих энергокомпаний мира

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Москва, 25 сентября. Российский холдинг «Газпром» стал лидером среди 250 ведущих глобальных энергетических компаний в обновленном списке S&P Global Platts, сместив с первой строчки американскую компанию ExxonMobil, которая лидировала в рейтинге на протяжении 12 лет.

Стоит отметить, что в 2016 году российский «Газпром» замыкал тройку лидеров.

В обновленном рейтинге второе место заняла немецкая компания E.ON SE, поднявшаяся сразу на 112 пунктов. Тройку замкнула индийская Reliance Industries Ltd, которая поднялась на пять строчек.

Отмечается, что в топ-10 также вошла российская компания — «Лукойл», сохранившая шестую позицию.