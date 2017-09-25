Абэ объявил о роспуске нижней палаты парламента Японии

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Токио, 25 сентября. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о роспуске нужней палаты парламента страны.

Абэ объявил, что распустит нижнюю палату парламента через три дня — 28 сентября. Кроме того, он отметил, что в стране пройдут досрочные выборы, которые уже запланированы на 22 октября.

Это заявление японский премьер-министр сделал после появления данных о том, что его рейтинг закрепился на позиции 50% после рекордного 30-процентного минимума в июле этого года.

Абэ также отметил, что выборы не отвлекут его кабинет от решения северокорейского вопроса. Глава страны подчеркнул, что Токио увеличит давление, если КНДР не остановит развитие своего ракетного и ядерного оружия.