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Абэ объявил о роспуске нижней палаты парламента Японии
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    Абэ объявил о роспуске нижней палаты парламента Японии

    13:52  25 Сентября 2017
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    Абэ объявил о роспуске нижней палаты парламента Японии

    Токио, 25 сентября. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о роспуске нужней палаты парламента страны.

    Абэ объявил, что распустит нижнюю палату парламента через три дня — 28 сентября. Кроме того, он отметил, что в стране пройдут досрочные выборы, которые уже запланированы на 22 октября.

    Это заявление японский премьер-министр сделал после появления данных о том, что его рейтинг закрепился на позиции 50% после рекордного 30-процентного минимума в июле этого года. 

    Абэ объявил о роспуске нижней палаты парламента Японии

    Абэ также отметил, что выборы не отвлекут его кабинет от решения северокорейского вопроса. Глава страны подчеркнул, что Токио увеличит давление, если КНДР не остановит развитие своего ракетного и ядерного оружия. 

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #выборы #япония #абэ #парламент
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